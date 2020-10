Fußball-Finanzen: Überlebt Schalke 04?

Eine gewisse Beinfreiheit auf der Aktivseite der Bilanz wäre für Schalke in der gegenwärtigen Lage aber essentiell, schließlich lauert am Horizont schon der nächste Nackenschlag: Wenn die Mannschaft weiterhin so schwach spielt, drohen nächste Saison durch Platzverluste in der TV-Tabelle, nach der die Fernsehgelder verteilt werden, weitere Einnahmenrückgänge.



Der Super-GAU wäre der Abstieg aus der Bundesliga. Spätestens wenn das passieren sollte, dürften die Parallelen zum HSV gespenstisch werden – und auch Schalke einen Investor brauchen, einen Klaus-Michael Kühne in Königsblau. Dass Clemens Tönnies dieser Retter sein könnte, treibt vielen Schalke-Fans den Schweiß auf die Stirn.



michael.hedtstueck[at]finance-magazin.de