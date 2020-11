CFO-News: Homann Holzwerkstoffe, Schaltbau, Bertelsmann

Stephan Schindler nimmt seinen Hut bei Bachem. Schindler habe sich dazu entschieden, ab „Ende März 2021 seine berufliche Laufbahn außerhalb des Unternehmens fortzusetzen“, teilte das Schweizer Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit. Wohin es ihn verschlägt, ist nicht bekannt. Der Finanzmanager war seit 2009 CFO beim börsennotierten Konzern. Mit Alain Schaffter steht bereits ein Nachfolger fest. Schaffter ist derzeit noch Interim-Finanzchef beim Mitbewerber Solvia und wird seine neue Rolle bereits zum 1. Februar 2021 antreten. Laut Unternehmensangaben war Schaffter zuvor unter anderem CFO bei Polyphor und der Acino Gruppe. Seine berufliche Karriere startet er laut seinem LinkedIn-Profil bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC.

Paul Hagen wird Aufsichtsratsvorsitzender von HSBC Deutschland. Wie die Bank mitteilte, soll Hagen am 27. November zum Chef des Kontrollgremiums gewählt werden. Er folgt auf Andreas Schmitz, der zum Jahresende aus dem Aufsichtsrats ausscheiden wird. Der ehemalige Finanzchef der HSCB Deutschland hatte im April 2019 seine 18-jährige CFO-Karriere beim Düsseldorfer Geldhaus beendet und war in den Aufsichtsrat gewechselt.

Group M Deutschland hat einen neuen CFO: Wie die zum britischen Werbegiganten WPP gehörende Media-Investment-Gruppe Anfang der Woche bekanntgab, übernimmt Christoph Speck ab sofort die Finanzgeschicke. Speck ist seit mehr als 12 Jahren Global Commercial Director bei GroupM Investment. Er folgt auf Dirk Stader, der eine neue berufliche Herausforderung sucht. Stader hatte den Posten erst im Sommer 2019 angetreten.

Christian Schätz leitet seit November als neuer CFO das Finanzteam bei Microsoft Deutschland. Er folgt auf Lise Skaarup Mortensen, teilte der Softwarehersteller mit. Der 47-Jährige ist bereits seit zwei Jahrzehnten beim US-Konzern. Im Jahr 2000 kam er als Senior Financial Analyst zur deutschen Tochter und war 16 Jahre mit wechselnden Positionen im Finanzteam in Deutschland und der Schweiz tätig. Ursprünglich hatte Schätz seine berufliche Karriere in der Hotel-Branche begonnen.



Bei SIG Combibloc kommt es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze. Dort wird Anfang Januar 2021 Finanzchef Samuel Sigrist den langjährigen CEO Rolf Stangl beerben, teilte der Verpackungsspezialist am Montag mit. Stangl werde das Schweizer Unternehmen nach zwölf Jahren verlassen, um persönliche Interessen zu verfolgen, hieß weiter. Sein Nachfolger Sigrist arbeitet laut Unternehmensangaben bereits seit 2005 für SIG und ist seit November 2017 für die Finanzen verantwortlich. Zudem ist er Chairman des Joint-Ventures im Nahen Osten und seit September diesen Jahres auch Chief Commercial Officer (CCO). Auch für Sigrist wurde bereits ein Nachfolger gefunden: Ebenfalls ab Anfang 2021 wird Frank Herzog neuer CFO. Er kommt vom Kreditkartendienstleister VFS Global, wo er derzeit in gleicher Position beschäftigt ist.



Auch bei McKinsey Deutschland kündigt sich ein Wechsel an. Der bisherige Deutschlandchef Cornelius Baur soll Anfang kommenden Jahres seinen Posten räumen, erklärte die Strategieberatung am Dienstag. Zuvor hatte das Medienunternehmens „The Pioneer“ über die Personalie berichtet. Baur ist bereits seit sieben Jahren im Amt und vollendet im April 2021 sein 59. Lebensjahr. Nach McKinsey-internen Statuten müssen Partner spätestens im Alter von 60 Jahren das Unternehmen verlassen und ihre Anteile den verbleibenden Partnern zurückverkaufen. Der promovierte Betriebswirt scheidet nicht sofort aus, sondern soll dem Unternehmen im kommenden Jahr noch als Seniorberater erhalten bleiben und den Übergang für seinen Nachfolger gewährleisten. Wer sein Nachfolger wird, dürfte sich Ende November oder Anfang Dezember entscheiden.



Wolfgang Roeser ist seit Anfang November neuer CFO bei Swyx. Roeser löst Dirk Valbert als Finanzchef ab, der die Dortmunder Gesellschaft auf eigenen Wunsch verlassen hatte, teilte der Softwarentwickler mit. Der 53-jährige Roeser war laut Unternenhmensangaben zuvor Finanzvorstand beim Kommunikationsdienstleister SNT Deutschland und zuletzt als CFO bei Sicherheits- und Personaldienstleister Kötter beschäftigt.



Ebenfalls seit Anfang November ist Viola Kirsch neue CFO bei MoneyPark. Die Finanzmanagerin folgt auf Fabrice Lanz, der das Unternehmen Ende Februar 2021, nach zweieinhalb Jahren „auf eigenen Wunsch“ verlassen werde, teilte der unabhängige Hypothekar- und Immobilienspezialist mit. Kirsch ist laut MoneyPark bereits seit einem Jahr als Deputy CFO im Hause und verfüge aus ihren vorherigen Karrierestationen bei Swisscom und Helvetia Versicherungen über Erfahrung im Controlling- und Finance-Bereich.



