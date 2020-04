CFO-News: HSE24, Partners Group, RWE

Das Schweizer Biotechnologieunternehmen ADC Therapeutics macht Jennifer Creel zur neuen Finanzchefin. Creel kommt von dem amerikanischen Pharmaunternehmen Celgene, bei dem sie insgesamt elf Jahre angestellt war. Dort arbeitete sie zuletzt als Franchise Chief Financial Officer und Corporate Vice President, Global Finance & Business Planning. Zuvor war Creel unter anderem für die Pharmakonzerne Watson und Pfizer tätig.



Ex-Daimler-CFO Bodo Uebber wird Aufsichtsratschef der Investmentbank Evercore in Deutschland. In seiner neuen Rolle wird der 60-Jährige künftig mit Deutschlandchef Eduard Kostadinov und seinem Vize Walter Kuna zusammenarbeiten. Ende 2019 hatte Uebber Daimler überraschend verlassen.



Kurz nach der Übernahme von Pantera durch den französischen Wohnentwickler Nexity baut der neue Eigentümer den Vorstand des Kölner Wettbewerbers um. Der bisherige Alleinvorstand Michael Ries wird künftig durch vier weitere Mitglieder verstärkt. Horst Lehmann, der bereits seit 2013 als Finanz- und Bilanz-Spezialist für Pantera tätig ist, wird demnach die Rolle des CFO übernehmen. Neben Lehmann sind zudem Uwe Auerbach, Jil Caroline Gunsenheimer und Herbert Beck in den Vorstand berufen worden.



Thomas Völker wird zum 1. Mai neuer Head of Financing and Treasury bei Kanam Grund, einem Anbieter von Immobilienfonds. Er folgt in dieser Position auf Uwe Janz. Völker war zuletzt bei der Münchener Hypothekenbank für das gewerbliche europaweite Immobilien-Finanzierungsgeschäft zuständig. Zuvor war er unter anderem bei der Helaba und der Aareal Bank tätig.



Heidelberg iT hat Frank Lindner zum neuen Leiter Finanzen ernannt. In dieser neu geschaffenen Position soll Lindner „die Unternehmenssteuerung und die Optimierung der Finanz- und Controlling-Prozesse maßgeblich mitgestalten“, wie das Unternehmen mitteilt. Der Heidelberger IT-Firma zufolge war Lindner zuletzt bei einem Spezialisten für Banken-IT tätig.



Der Rückversicherer Swiss Re hat Matthias Grass zum Finanzchef der Sparte Corporate Solutions ernannt. Grass wird den Posten Anfang Juli antreten. Er tritt die Nachfolge von Martin Müller an, der als Leiter Global Finance Transformation zur Gruppe wechselt. Grass arbeitet bereits seit 2013 für Swiss Re, zuletzt als Finanzchef des Bereichs Group Operations.



Michael Braun wird neuer kaufmännischer Geschäftsführer des Buchlogistik-Dienstleisters KNV Zeitfracht. Der 59-Jährige wird die Position am 1. Juni antreten und künftig die Bereiche Finanzen, IT, Controlling und Recht verantworten. Braun war zuletzt in der gleichen Position für den DTV Verlag tätig. Sein Ausscheiden dort war Mitte Februar bekannt geworden.



Andreas Buchholz ist seit Anfang April neuer CFO des auf Damenmode spezialisierten Multichannel-Händlers Deerberg. Der 53-Jährige verantwortet unter anderem das Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Human Resources und das Facility Management und folgt in dieser Position auf Matthias Bergmann. Bergmann verlässt das Unternehmen nach 25-jähriger Tätigkeit auf eigenen Wunsch, bleibt aber weiterhin als Gesellschafter und Ratgeber erhalten. Neu-CFO Buchholz war zuletzt als Vice President International bei der Schäfer Shop Holding International tätig.



Der Auslandsversicherer Dr. Walter stellt seine Führungsspitze neu auf. Dirk Imbach-Ratz ist zum neuen kaufmännischen Leiter ernannt worden und wird künftig für die Bereiche Finanzen, Personal, Compliance und Qualitätssicherung zuständig sein. Imbach-Ratz arbeitete zuletzt als Head of Finance & Controlling für die Tour Vital Touristik.



Claudia Requard hat die Funktion der CEO und CFO der Nürnberg Messe North America übernommen. Sie folgt in dieser Position auf Thomas Preutenborbeck, der im September 2019 zum Bereichsleiter Expo & Congress ernannt wurde.



Neuer Kaufmännischer Direktor und Mitglied des Vorstandes am Universitätsklinikum Halle (Saale) wird ab dem 1. Oktober Marco Bohn. Der Diplom-Kaufmann ist derzeit noch amtierender Geschäftsführer der Sana Kliniken in Berlin-Brandenburg. Am Universitätsklinikum Halle folgt Bohn auf Alexander Beblacz, der den Posten seit 2016 innehat.



Stefan Brunhuber heuert als neuer Finanzchef bei den Bezirkskliniken Schwaben an. Zum 1. Februar 2021 wird er die Stelle antreten und auf Winfried Eberhardinger folgen, der in den Ruhestand geht. Brunhuber ist derzeit Geschäftsführer des Therapiezentrums Burgau.



Das Universitätsklinikum Würzburg hat einen neuen Kaufmännischen Direktor. Philip Rieger verantwortet seit Anfang April die Finanzen des Klinikums. Er kommt vom LMU Klinikum in München, wo er zuletzt als Stellvertreter des Kaufmännischen Direktors tätig war. In Würzburg ist Rieger auf Anja Simon gefolgt, die nach rund acht Jahren in dieser Position ans Universitätsklinikum Freiburg wechselte.



martin.barwitzki[at]finance-magazin.de