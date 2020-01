CFO-News: Škoda Deutschland, Losberger, Adecco

Die Neue Alno stellt ihre Geschäftsführung neu auf. Der bisherige Geschäftsführer Thomas Kresser zieht sich nach dem über die vergangenen zwei Jahre erfolgten Neuaufbau planmäßig von seinem Amt zurück. Kresser war vor zwei Jahren zu dem Küchenhersteller gekommen, um ihn aus der Insolvenz zu retten. Auf ihn folgen Jochen Braun, der künftig die Bereiche Finanzen und Produktion verantworten wird, und Michael Spadinger, der Vertrieb und Einkauf leitet. Die beiden haben die Neuausrichtung des Unternehmens im vergangenen Jahr bereits „maßgeblich begleitet“, wie die Neue Alno mitteilte.



Eckhard Schultz hat den Investment- und Immobiliendienstleister Domicil Real Estate bereits wieder verlassen: Der ehemalige CFO von LEG Immobilien hatte sein Amt erst zu Jahresbeginn angetreten. Wie das Unternehmen mitteilt, tritt Schultz „aus persönlichen Gründen“ zurück. Interimsweise übernimmt Domicil-Prokurist Uwe Wazel.



Wolfgang Orthmayr wird neuer kaufmännischer Geschäftsführer des Hauses der Kunst in München. Der 59-Jährige soll seinen Posten am 25. Februar antreten. Orthmayr war zuvor unter anderem als Interims-Geschäftsführer der Ausstellungsreihe Documenta und am Museum Fridericianum in Kassel tätig. Beim Haus der Kunst folgt er auf den bisherigen kaufmännischen Geschäftsführer Bernhard Spies, der sich nach zwei Jahren im Amt im Frühjahr zurückziehen will.



Stefan Grave ist seit Anfang des Jahres Kaufmännischer Direktor und Prokurist des Knappschaftskrankenhauses Bottrop. Zusätzlich übernimmt er die Aufgaben von Verwaltungsdirektor Waldemar Gutwinski, der das Krankenhaus Ende Dezember verlassen hat. Grave war zuletzt als Krankenhausdirektor im Rhein-Maas Klinikum in Aachen/Würselen tätig.



Jedox, ein Anbieter von cloudbasierter Corporate Performance Management Software, hat einen neuen CFO: Christoph Ahr verantwortet seit dem 7. Januar 2020 die Finanzen des Unternehmens. Er ersetzt den bisherigen CFO Max zu Hohenlohe, der Jedox auf eigenen Wunsch verlässt, dem Unternehmen aber als externer Berater weiterhin verbunden bleiben will. Neu-CFO Ahr war zuletzt als Vice President Finance bei dem Softwareunternehmen Celonis tätig.



Die German Naval Yards Kiel (GNYK) verstärkt ihr Management mit Andreas Schnautz. Seit dem 1. Januar dieses Jahres bekleidet der Manager bei der Werft die Position des CFO. Schnautz kommt von dem Elektronikhersteller für maritime Zwecke Atlas Elektronik, wo er zuletzt als Chief Commercial Officer tätig war.



Doris Mayer zieht als neue Direktorin für Finanzen und IT in die Geschäftsleitung von Alliance Healthcare ein. Die gebürtige Amerikanerin kommt im Januar von Da Vita Deutschland, wo sie als Teil der Geschäftsleitung ebenfalls für die Finanzen verantwortlich war. Zuvor arbeitete Mayer unter anderem als CFO bei Mediq Deutschland, einem Home-Care-Dienstleister für die Versorgung chronisch kranker und pflegebedürftiger Menschen.



Matthias Till hat Patentpool Innovations Management, einen Spezialisten für das Management und die Vermarktung von Patenten, verlassen. Aktuell übernehmen seine Aufgaben CEO Heiner Pollert und COO Sebastian Pötzsch interimsweise. Die Suche nach einem Nachfolger laufe, wie das Unternehmen mitteilte.