Ehemaliger Uniper-CEO Klaus Schäfer verstorben

Klaus Schäfer beginnt seine Karriere 1993 als Analyst bei Morgan Stanley. 1996 wechselt er in das Konzerncontrolling des E.on-Vorgängerunternehmen Viag, wo er 2000 stellvertretender Leiter im Konzerncontrolling wird. Nach der Fusion mit Veba leitet er rund drei Jahre lang die Unternehmensstrategie bei E.on, bevor er 2003 zum kaufmännischen Vorstand der Konzerntochter Thüga mit Sitz in München berufen wird. 2006 übernimmt Schäfer den Vorsitz der Geschäftsführung der E.on Sales & Trading, von 2007 bis 2010 ist er Vorstandsvorsitzender der E.on Italia.



2010 wird Schäfer Vorstandsvorsitzender der E.on Ruhrgas und ab 2011 in Personalunion auch der E.on Energy Trading. Zudem ist er CEO der Tochtergesellschaft E.on Global Commodities. Im September 2013 folgt er Marcus Schenck als Konzern-CFO des Energiekonzerns nach.



Im Zuge der Abspaltung des Geschäfts mit konventioneller Stromerzeugung in die Schwestergesellschaft Uniper übernimmt Schäfer am Jahresanfang 2016 den Vorstandsvorsitz von Uniper. Im August 2018 erkrankt Schäfer an Krebs und zieht sich für die Dauer der Behandlung von der Uniper-Spitze zurück.