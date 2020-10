Die Offerten lassen sich laut Nanogate in zwei Kategorien unterteilen. Ein Teil der Interessenten zieht es demnach vor, sich im Rahmen einer Kapitalherabsetzung mit anschließender Kapitalerhöhung signifikant an Nanogate zu beteiligen oder diese vollständig zu übernehmen. Den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung würde der Oberflächenspezialist zur Finanzierung des künftigen Geschäfts sowie zur anteiligen Befriedigung der Gläubigeransprüche verwenden. Der Modekonzern Gerry Weber, der erst vor wenigen Tagen an den Kapitalmarkt zurückgekehrt ist, hatte sich bereits über ein ähnliches Modell saniert.



Ein weiterer Interessentenkreis will laut Nanogate indes wesentliche Beteiligungen und Vermögenswerte kaufen und diese aus dem Konzern herauslösen. Danach würde das Kerngeschäft von Nanogate in einer neuen Gesellschaft weitergeführt, die im alleinigen Eigentum des möglichen Investors stünde. In diesem Modell würde der gezahlte Kaufpreis in die Insolvenzquote fließen. Übrig bleibt dann eine Gesellschaft ohne operatives Geschäft. Darüber hinaus will Nanogate in dieser Variante noch verbleibende Beteiligungen und Vermögensgegenstände veräußern, um vorrangig seine Gläubiger auszuzahlen.