Restrukturierungsnews: Sioux, Wirecard, Benteler

Erma-Tec, eine von der bisherigen Saar-Otec Geschäftsführerin Erika Schach und dem Prokuristen Martin Anstadt neu gegründete Gesellschaft, hat den Oberflächentechnikspezialisten Saar-Otec von Weber Automotive übernommen. Das Unternehmen ist eine nicht-insolvente Tochter der Weber Automotive Gruppe, die im Mai 2020 von der Eigentümerfamilie größtenteils zurückgekauft wurde. Weber Automotive hatte im Juli 2019 eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Saar-Otec wird im Rahmen eines Share Deals verkauft. Der Gläubigerausschuss hat dem bereits zugestimmt. Clifford Chance hat Weber Automotive beim Saar-Otec-Verkauf beraten. Weber Automotive wird in der Eigenverwaltung vom Generalbevollmächtigten Martin Mucha (Grub Brugger) und dem Sachwalter Christian Gerloff (Gerloff Liebler) begleitet.



Der Hebebühnen-Hersteller Nussbaum bleibt in Familienhand. Nach der Insolvenz des Unternehmens Otto Nußbaum verkauft Insolvenzverwalter Dirk Pehl (Schultze & Braun) den Geschäftsbetrieb nun an die neu gegründete Nussbaum Custom Lifts, hinter der ebenfalls die Familie Nußbaum steht. Die rund 220 Arbeitnehmer gehen auf die neue Gesellschaft über. Das Beratungsunternehmen Wintergerst hatte den Investorenprozess begleitet.