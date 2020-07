Finanzierungen: Bayer, Deutsche Bahn, FACC

Der Technologieinvestor Brockhaus Capital Management (BCM) strebt trotz Coronakrise einen Börsengang in Frankfurt für das dritte Quartal dieses Jahres an. Dafür plant das Private-Equity-Haus die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung von rund 100 Millionen Euro zuzüglich einer Greenshoe-Option von 15 Millionen Euro. Die neuen Papiere sollen in einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren gehen.



Das Management-Team von BCM, das derzeit zusammen einen Anteil von rund 33 Prozent hält, hat sich zu einer Lock-up-Frist von zwei Jahren verpflichtet. Den Erlös will BCM für die Übernahme weiterer Unternehmen aus Sektoren wie Healthcare, Software und Umwelttechnik verwenden. Citibank und Jefferies fungieren als Joint Global Coordinators und gemeinsam mit der Commerzbank als Joint Bookrunners der Transaktion.