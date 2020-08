Finanzierungen: Freenet, Zalando, Traton

ThyssenKrupp hat den Verkauf seiner Aufzugssparte an die Finanzinvestoren Advent und Cinven abgewickelt. Durch das Geld, das der Deal in die Kassen spült, ist der Konzern nicht mehr auf Geld der Förderbank KfW angewiesen. Eine Linie über 1 Milliarde Euro sei nicht abgerufen worden, berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Vorstandschefin Martina Merz.



Das Softwareunternehmen Quantilope hat sich in einer Series-B-Finanzierungsrunde 28 Millionen Dollar (rund 23,9 Millionen Euro) gesichert. Die Runde des Hamburger Start-ups wurde von dem Finanzinvestor Digital+ Partners angeführt. Zudem beteiligte sich neben den bestehenden Investoren Dawn Capital, Senovo und Surplus auch die Silicon Valley Bank an der Finanzierung. Mit den frischen Mitteln will Quantilope seine internationale Wachstumsstrategie weiter stärken sowie seine Technologieplattform ausbauen. Rechtlich wurden die Hamburger bei der Transaktion von der Kanzlei Hogan Lovells (Federführung: Nikolas Zirngibl) beraten.



Der Luftfrachtvermittler Cargo One hat frisches Geld erhalten. In einer Series-A-Finanzierungsrunde sammelt die Lufthansa-Beteiligung 18,6 Millionen Dollar (rund 16 Millionen Euro) ein. Hauptinvestor Index Ventures hat die erste Wachstumsrunde des Berliner Logistik-Start-ups angeführt. Ebenfalls beteiligt waren die bestehenden Geldgeber Lufthansa Cargo und Point Nine Capital. Mit den Erlösen will Cargo One das Geschäft in Nordamerika und Ostasien ausbauen.



Das E-Commerce-Unternehmen Intershop Communications hat die Ausgabe einer Optionsanleihe mit einem Nennbetrag von rund 3,1 Millionen Euro beschlossen. Der Bond beinhaltet demnach eine Kombination aus einer Anleihe und Optionsscheinen zum Bezug von Aktien des Unternehmens. Die Laufzeit der Optionsanleihe beträgt fünf Jahre und der Zinskupon liegt bei 3 Prozent. Der Optionspreis je Aktie beträgt 2,19 Euro. Wie Intershop mitteilt, ist die Anleihe bei den Investoren Shareholder Value Beteiligungen und Axxion vollständig platziert worden. Den Erlös will das E-Commerce-Unternehmen für den weiteren Ausbau des Cloud-Geschäfts verwenden.



Das Medienunternehmen Sporttotal hat eine Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion wurden insgesamt rund 2,2 Millionen neue Aktien von Aktionären und Investoren zum Preis von 1,10 Euro je Aktie erworben. Den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung will Sporttotal zur Finanzierung eigener Kameraproduktionen sowie des Working Capitals der Unternehmensgruppe verwenden.