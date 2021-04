Aareal-Chef Merkens kehrt nicht zurück

Bei dieser Aufgabenverteilung wird es nun zunächst bleiben, bis die Aareal Bank eine Nachfolgeregelung gefunden hat. Bei der Suche nach einem festen Nachfolger für Merkens sehen sich die Wiesbadener gut aufgestellt: „Der für diesen Fall vorsorglich bereits forcierte Prozess der Nachfolgesuche befindet sich inzwischen in einem fortgeschrittenen Stadium“, heißt es in der Unternehmensmitteilung. Dass die Aareal Bank einen Nachfolgeprozess eingeleitet hat, könnt ein Hinweis darauf sein, dass der Vorstandsposten weder von CFO Heß noch von Ortmanns besetzt werden soll.



Es ist aber auch gut möglich, dass die Wiesbadener den Vorstand komplett neu strukturieren – und in diesem Zuge auch die Aufgaben der bestehenden Vorstandsmitglieder umverteilt werden: Derzeit befasst sich der Aufsichtsrat „mit der Größe und der Zusammensetzung des Vorstands als Ganzes“, teilte die Bank mit. Dieser Prozess ziele auf eine Straffung des Gremiums. Details zu den Plänen gab das SDax-Unternehmen nicht preis, ein Ergebnis solle aber bereits in den kommenden Wochen feststehen.