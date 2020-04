Restrukturierungen: Esprit, Arwe, Vapiano

Für die insolventen deutschen Fintyre-Gesellschaften gibt es offenbar erste Interessenten. Laut Angaben von Insolvenzverwalter Miguel Grosser (Jaffé) gebe es indikative Angebote „für die Geschäftsbetriebe der Gruppe oder Teile davon“, auf deren Basis nun weiter verhandelt werde. Das Insolvenzverfahren ist seit Anfang April für sieben der insgesamt 16 Gesellschaften eröffnet.



Das baden-württembergische Druckunternehmen Metzgerdruck hat Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Zum vorläufigen Sachwalter bestellte das Gericht Patric Naumann von der Mannheimer Kanzlei Pabst, Lorenz und Partner. Unterstützt wird das Verfahren von Dirk Adam und Henrik Schmoll (beide Wellensiek).



Das Service-Unternehmen für Zahnärzte Bauer & Reif Dental hat Insolvenzantrag gestellt, vorläufiger Insolvenzverwalter ist Michael Jaffé (Jaffé Rechtsanwälte). Das Unternehmen erzielte zuletzt einen Umsatz von gut 20 Millionen Euro Euro. Es war durch den Insolvenzantrag der Alleingesellschafterin Pluradent in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Mit Pluradent hatte zuvor eine Cash-Pooling-Vereinbarung bestanden. Für Bauer & Reif Dental sollen nun Gespräche mit möglichen Übernahmeinteressenten geführt werden.



Der Leuchtenhersteller Lunux will sich durch eine Insolvenz in Eigenverwaltung sanieren. Parc-Philippe Hornung (Schilling, Zutt & Anschütz) erweitert die Geschäftsführung während des Prozesses. Zum vorläufigen Sachwalter wurde Silvio Höfer (Anchor Rechtsanwälte) bestellt.



Der Aachener Elektroautomobilhersteller E.go Mobile muss saniert werden. Biner Bähr (White & Case) ist als vorläufiger Sachwalter eingesetzt. Das 2015 gegründete Unternehmen brauche „als Start-Up allerdings noch weiteres Venture Capital. Dies werden wir in den kommenden Monaten finden müssen“, so sein erstes Fazit. Rechtlich beraten wird das Unternehmen von der Kanzlei Fink Rinckens Heerma. Paul Fink ergänzt den Vorstand als Generalbevollmächtigter.