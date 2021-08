Eterna will Gläubiger-Dilemma mit StaRUG-Verfahren lösen

Eterna will das Verfahren in den kommenden Tagen gerichtlich beantragen. In der Regel prüfen Restrukturierer schon im Vorfeld, ob und in welcher Konstellation sie die erforderliche Mehrheit für einen Restrukturierungsplan bekommen können. In Fällen, in denen dies nicht aussichtsreich erscheint, wichen die Betroffenen zuletzt von vornherein auf andere Verfahren aus.



Eterna, im Geschäftsjahr 2019 nach eigenen Angaben noch mit einem Umsatz von über 100 Millionen Euro und einer Ebitda-Marge von mehr als 12 Prozent unterwegs, war von der Coronakrise hart getroffen worden. Nach dem Geschäftsjahr 2020 stand auch das erste Halbjahr 2021 noch im Zeichen weitreichender Shutdowns: In den ersten sechs Monaten dieses Jahres ging der Umsatz in der Eterna-Gruppe gegenüber dem Vorjahr von 40,9 auf 28,5 Millionen Euro zurück, ein Einbruch um fast ein Drittel. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fiel mit minus 2 Millionen Euro sogar negativ aus.



Im Vorjahreszeitraum, der zumindest zum Jahresanfang 2020 von Corona noch weitgehend unbeeinflusst war, hatte Eterna noch ein Plus von 4 Millionen Euro verbuchen können. Eternas liquide Mittel waren zum 30. Juni 2021 auf 6,4 Millionen Euro abgeschmolzen (30. Juni 2020: 12 Millionen Euro).