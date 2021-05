Restrukturierungsnews: Nobiskrug, Gutmann, Byton

Für die insolvente Nobiskrug-Werft in Rendsburg ist die Investorensuche angelaufen. Der vorläufige Insolvenzverwalter Hendrik Gittermann (Kanzlei Reimer) hat ein Team von PwC um Partner Timo Klees mit dem Unternehmensverkauf beauftragt. „Mein Ziel ist es, bis Ende Juni einen Investor zu finden, der Nobiskrug fortführt, um mit der bestehenden Belegschaft weiterhin Schiffe in Rendsburg zu bauen“, sagt Gittermann. Mehrere potentielle Investoren aus dem In- und Ausland hätten bereits Interesse bekundet. Zum Verkauf stehen die gesamte Werft inklusive der Anlagen und Betriebsgrundstücke, der Kundendaten und aller Markenrechte.

Martin Hammer vom Beratungsunternehmen Enomyc ist unterdessen als Chief Restructuring Officer in die Geschäftsführung von Nobiskrug eingetreten. Er führt die Geschäfte künftig mit Johan Valentijn. Raimon Strunck ist von seiner Position als Geschäftsführer zurückgetreten und wird als General Manager bei Nobiskrug bleiben. Hammer war zuletzt unter anderem als CRO an der Sanierung der FSG-Werft beteiligt. Mit dem Wechsel an der Unternehmensspitze will die Muttergesellschaft von Nobiskrug einer Mitteilung zufolge mögliche Sanierungsoptionen ausloten. Nobiskrug ist Teil der internationalen Schiffbaugruppe Privinvest.