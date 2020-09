Dass der globale CEO persönlich einen Brief zu einem Vorgang in Deutschland verfasst, ist ein klarer Hinweis dafür, dass EY keineswegs nur deutsche Mandate bedroht sieht. „Nichts ist für EY wichtiger als die Qualität der von uns angebotenen Dienstleistungen“, versichert Di Sibio in seinem Brief. „Wir verstehen die Ernsthaftigkeit der Wirecard-Angelegenheit für Ihren Vorstand, den Prüfungsausschuss und andere Interessengruppen.“ EYs Dilemma: Es geht nicht nur traditionelle Bestandskunden, die sich nun Gedanken machen dürften, sondern auch um die Vielzahl an prominenten Neukunden, die der Konzern zuletzt gewonnen hat – und um jene, um deren Akquise EY sich gerade bemüht.



„Viele Menschen glauben, dass der Betrug bei Wirecard früher hätte entdeckt werden müssen, und wir verstehen das voll und ganz“, betont Di Sibio. Er nimmt aber gleichzeitig für sich in Anspruch, dass es immerhin die Prüfer von EY gewesen seien, die den Betrug letztlich aufgedeckt haben. Ob er damit überzeugen kann, ist fraglich. In den Augen vieler Beobachter wirkt es eher so, als hätten die Sonderprüfer von KPMG die Vorarbeit geleistet, auf deren Basis EY letztlich nachweisen konnte, dass auf philippinischen Treuhandkonten 1,9 Milliarden Euro fehlen.



Was für viele Kunden unverständlich sein dürfte: EY hat mehr als zehn Jahre die Bilanzen des Zahlungsdienstleisters geprüft und trotz konkreter Anschuldigungen seitens Medien, Shortsellern und Aktionären Jahr für Jahr einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Erst nachdem die Sonderprüfer von KPMG im April dieses Jahres in ihrem Bericht auf teils gravierende Mängel und nicht nachweisbare Summen bei Wirecard hingewiesen haben, hat EY den Betrug aufgedeckt und das Testat verweigert.