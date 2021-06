Blockchain in der Finanzwelt: Es geht wieder was

Lange schien es so, als würden die Blockchain-Initiativen von Banken und anderen Finanzdienstleistern allmählich im Sande verlaufen. Die hochtrabenden Hoffnungen rund um den Einsatz der Technologie bei der Platzierung von Schuldscheinen oder der Syndizierung von Konsortialkrediten haben sich jedenfalls bis heute nicht erfüllt.



Doch in vielen anderen Bereichen des Finanzsektors ist zuletzt wieder Bewegung rund um den Einsatz dieser Technologie gekommen. Die neuen Anwendungsfelder reichen vom Management der Lieferketten über den Kapitalmarkt bis hin zum Zahlungsverkehr und zu neuartigen Finanzierungsmodellen („Pay per Use“).



„Es tut sich in dem Feld gerade wirklich einiges“ bestätigt Blockchain-Experte Philipp Sandner, der als Professor an der Frankfurt School of Finance lehrt. „Viele Banken arbeiten an vielversprechenden Projekten.“ Der Unterschied zu früher: „Sie sind nun endlich auch bereit, Geld dafür in die Hand zu nehmen.“