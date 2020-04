CFO-News: Kautex, SAP, Schmolz + Bickenbach

Nachdem Finanzchef Ulrik Svensson die Lufthansa in der vergangenen Woche aus gesundheitlichen Gründen überraschend verlassen hatte, hat sich die Airline nun dazu entschieden, den CFO-Posten nicht nachzubesetzen. Stattdessen sollen Svenssons Aufgaben auf die verbliebenen Vorstandsmitglieder aufgeteilt werden. Wesentliche Teile des Finanzressorts sollen auf das Ressort „IT, Digital und Innovation“ von Leiter Thorsten Dirks übergehen, das nun den Namen „Digital und Finanzwesen“ erhält.



Der Baumaschinenhändler Zeppelin hat den Vertrag von Finanzvorstand Christian Dummler um weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2025 verlängert. In seiner Funktion verantwortet Dummler nun weiterhin die Bereiche Finanzen, Controlling, Immobilienmanagement und Recht sowie das neu geschaffene Ressort Corporate Social Responsibility. Zudem hat er die Verantwortung für die Strategische Geschäftseinheit Power Systems übernommen. Dummler ist bereits seit 2003 für Zeppelin tätig, 2011 übernahm er als CFO die kaufmännische Leitung des Konzerns.



Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat die Erweiterung seiner Geschäftsführung vollzogen. Wie bereits im Dezember vergangenen Jahres angekündigt, ist zum 1. April Peter Rüth als CFO in die Geschäftsführung des Dortmunder Unternehmens eingetreten. Der 53-Jährige kommt von dem Energiekonzern Innogy. Amprions Chief Commercial Officer Hans-Jürgen Brick hat zusätzlich den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen.



Markus Nußbaumer, bisher seit 2017 Kaufmännischer Leiter des Familienunternehmens Elektro Kreutzpointner, steigt zum 1. Mai zum neuen Geschäftsführer des Elektrotechnikspezialisten auf. Er folgt in dieser Position auf Florian Schneider, der aus dem Unternehmen ausscheiden und Anfang Mai sein neues Amt als Bürgermeister der Stadt Burghausen antreten wird.



Esco Metallbausysteme baut seine Geschäftsführung um. Im April sind Manfred Schmiedt und Uwe Schirrmeister als neue Geschäftsführer in das Unternehmen eingetreten. Beide sind bereits seit mehr als 20 Jahren für Esco tätig. Schmiedt ist demnach künftig für die Bereiche Materialwirtschaft, Personal und Finanzen verantwortlich und kümmert sich um die Lieferanten-Beziehungen. Uwe Schirrmeister wird weiterhin die Bereiche Vertrieb und Technik verantworten. Der bisherige langjährige Geschäftsführer Christoph Schill ist nach 35-jähriger Tätigkeit bei Esco in den Ruhestand gegangen.



Klaus Roeser wird neuer CFO der Tierklinik Lüsche. Dies berichtet die Reiter-Website „Dressursport Deutschland“. Lüsche beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und ist eigenen Angaben zufolge eine der „modernsten und größten Pferdekliniken Europas“. Roeser hatte Ende 2019 die Veranstaltungsfirma PST Marketing nach 26-jähriger Tätigkeit verlassen.



