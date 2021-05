Ex-Sixt-CFO Jörg Bremer heuert bei KraussMaffei an

Bremer folgt bei dem Maschinenbauer KraussMaffei auf Harald Nippel, der das Unternehmen Ende Mai dieses Jahres auf eigenen Wunsch hin verlassen wird. Er war insgesamt sechs Jahre bei den Münchenern tätig und trug in seiner Funktion die Verantwortung für zahlreiche Bereiche wie Finanzen, Controlling und Treasury, IT, Human Resources oder das Business Excellence & Facility Management.



„Wir danken Herrn Dr. Nippel für seine Leistungen, seinen wertvollen Beitrag und seinen großen persönlichen Einsatz für KraussMaffei“, lässt sich Vorstandchef Michael Ruf zitieren. Nippel habe in seinen Aufgabenbereichen weltweit wichtige Initiativen und Projekte vorangetrieben und dadurch einen entscheidenden Beitrag zur positiven Entwicklung der KraussMaffei Gruppe geleistet, heißt es in der Unternehmensmitteilung weiter.



Bei den Münchenern begleitete Nippel zwei Meilensteine: Den Verkauf von KraussMaffei im Jahr 2016 für 925 Millionen Euro an den chinesischen Chemiekonzern Chemchina, ebenso wie den Börsengang in China rund drei Jahre später.