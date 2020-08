Frank Jehle heuert bei Benteler an

Der langjährige Mann+Hummel-Finanzchef Frank Jehle übernimmt zum 1. September den CFO-Posten der Benteler Gruppe. Der Autozulieferer muss mitten in einer Restrukturierung seinen CFO wechseln: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Vorgänger Guido Huppertz, seit 20 Jahren bei Benteler und seit 2017 im Vorstand, das kriselnde Unternehmen verlassen hat. Offiziell wurden persönliche Gründe für seinen Rückzug genannt. Einem Bericht des „Manager Magazin“ zufolge sollen Gläubiger auf einen CFO-Wechsel gedrängt haben.



Jehle übernimmt von September an die Bereiche Finance und Controlling, Recht und Versicherungen, Internal Audit sowie Steuern. Er kehrt damit nach rund vier Jahren wieder in eine operative CFO-Rolle zurück. Zuletzt war Jehle den Angaben in seinem Linkedin-Profil zufolge in verschiedenen Aufsichtsgremien aktiv und war zudem Senior Managing Director bei der Beteiligungsgesellschaft Cranemere, für die er das Europageschäft verantwortete.