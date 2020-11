Diese und andere Beispiele zeigen, was alles schiefgehen kann, wenn es in der Buchhaltung – auch als Accounting bezeichnet – zu Ungenauigkeiten oder gar Fehlern kommt. Denn der Buchhalter ist im Unternehmen im externen Rechnungswesen für die operative Debitoren-, Kreditoren-, Anlagen- und Hauptbuchhaltung sowie das Mahnwesen und allgemeine Buchhaltungsaufgaben zuständig. Teilweise verantwortet er oder sie auch die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung. Zusätzlich erstellt der Buchhalter die Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse nach HGB und leitet sie gegebenenfalls auch in die Internationalen Bilanzierungsstandards IFRS über. Auch die damit verbundene Intercompany-Abstimmung fällt in den Aufgabenbereich eines Buchhalters.



Darüber hinaus betreuen die Mitarbeiter der Buchhaltung steuerliche Themen und arbeiten mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern eng zusammen. Hierfür sind Kenntnisse eines gängigen ERP-Systems wie beispielsweise SAP, Hyperion, Oracle, Lexware oder Navision und einer Konsolidierungssoftware (IDL) unumgänglich. Darüber hinaus sollte sich ein Buchhalter auch in der Konzernrechnungslegung auskennen und abschlusssicher nach HGB sein. Aus Arbeitgebersicht ist dies zusätzlich für IFRS oder US-Gaap wünschenswert. Wenn man internationale Auslandsgesellschaften betreuen kann, ist das von Vorteil, sagen Personalberater.