Liquidität sichern, Zahlungen steuern und Risiken absichern: Kaum eine Abteilung im Finanzbereich ist so wichtig wie das Treasury. Gerade in Krisenzeiten – ob Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 oder der Ausbruch des Coronavirus – wächst der Stellenwert des Treasury enorm.



Inzwischen gibt es so gut wie in jedem Großkonzern eine eigene Treasury-Abteilung, und viele Mittelständler haben in den vergangenen Jahren nachgezogen. Ein Treasurer kann sich dabei schon für Unternehmen ab 100 Millionen Euro Umsatz rechnen. Ob sich die Einstellungen eines Treasurers rentiert, lässt sich an zwei Kriterien festmachen: Je höher die Kreditfinanzierung und je internationaler das Geschäft ist, desto eher lohnt sich ein Treasurer.