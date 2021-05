Doch der Berufseinstieg als IR-Manager ist alles andere als einfach: Bei rund 400 börsennotierten Gesellschaften in Deutschland gibt es nur sehr wenige Juniorpositionen im Bereich Investor Relations.



Wer es aber erst einmal in eine Investor-Relations-Abteilung geschafft hat, auf den wartet ein breites Aufgabenspektrum, das für vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten sorgt. IR-Manager könnten IR-Leiter in einem größeren Unternehmen werden, oder auch die Leitung einer operativen Einheit übernehmen. Vereinzelt ist es auch möglich, zum CFO in einem Unternehmen aufzusteigen.