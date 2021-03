Commerzbank, Wirecard und andere Aufreger

Um IT ging es auch im Gespräch mit E.ons CFO Marc Spieker. zu dem sich kurzerhand dann auch noch kein geringerer als SAPs Finanzchef Luka Mucic gesellte. Die beiden Top-CFOs begaben sich in den digitalen Maschinenraum des Energiekonzerns. Nach der Übernahme von Innogy, die in einem komplexen Deal gemeinsam mit RWE filetiert wurde, stellte sich die Fragen nach dem richtigen SAP-S/4-Hana-System. Das von Innogy übernehmen oder ein ganz neues aufbauen? Für was sich Spieker entschieden hat und welche Rolle Mucic dabei spielte, erfahren Sie im neuen Magazin.