Grenke sieht sich entlastet

An der Börse schlägt Grenke trotzdem immer noch Skepsis entgegen, wenngleich die Unterstützer des Unternehmens langsam die Oberhand zu gewinnen scheinen. Nach der Veröffentlichung der Zwischenstände stieg die Grenke-Aktie zwischenzeitlich um 6 Prozent auf über 36 Euro an – deutlich mehr als der Tiefstand von 27 Euro, auf den das Papier direkt nach der Shortseller-Attacke gefallen war. Vor zwei Wochen hatte der Kurs aber auch schon einmal deutlich mehr als 40 Euro erreicht.



Manche Investoren sehen nach wie vor bestimmte Parallelen zum Fall Wirecard. „Man denkt, Grenke hat vieles widerlegt, aber so sehe ich das nicht. Vieles erinnert an Wirecard, nur mit dem Unterschied, dass bei Grenke Geld da ist“, kommentierte Stefan de Schutter von dem Mid-Cap-Aktienspezialisten Alpha Wertpapierhandel die aktuelle Entwicklung.

sarah.backhaus[at]finance-magazin.de