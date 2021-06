Douglas-Restrukturierer Michael Keppel geht zu THM Partners

THM Partners ist nach eigenen Angaben auf die Beratung von Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert. Die Briten entsenden „kleine, schlagkräftige Teams“ in die Unternehmen und besetzen je nach Mandat auch Positionen in der Geschäftsleitung, im Vorstand oder im Aufsichtsrat. Derzeit beschäftigt THM Partners nach eigener Aussage rund 40 Restrukturierungs-Professionals.



In Deutschland sind die Briten unter anderem durch ihre Mandate bei dem Outdoor-Ausrüster Jack Wolfskin und dem Parkhausbetreiber Apcoa bekannt. Beide Unternehmen sind oder waren in Private-Equity-Hand: Apcoa ist seit 2014 im Portfolio des Finanzinvestors Centerbridge, der im vergangenen Jahr Corona-bedingt mit seinem Portfoliounternehmen zu kämpfen hatte. Den Outdoor-Ausrüster Jack Wolfskin verkaufte das Konsortium um Bain Capital, H.I.G. und CQS Ende 2018 an den US-Golfkonzern Callaway. Zuvor musste Eigentümer Blackstone einen Schuldenschnitt bei dem Unternehmen durchführen.