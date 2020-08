CFO-News: Enercon, Maxingvest, Benteler

CFO-Wechsel bei Enercon: Wie der Windturbinenbauer mit Sitz im niedersächsischen Aurich bekanntgab, legt Thomas Cobet seine Ämter mit sofortiger Wirkung nieder und verlässt das Unternehmen. Cobet war seit Oktober 2019 Finanzchef von Enercon. Der CFO habe in den vergangenen Monaten „insbesondere die Verhandlungen zur Refinanzierung im Rahmen des Turnarounds erfolgreich begleitet“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Enercon hatte im Juni eine Finanzierung über 1,15 Milliarden Euro abgeschlossen.

Vor seiner Zeit bei Enercon war Cobet seinem Profil bei dem Karrierenetzwerk „Linkedin“ zufolge als CFO für das Onshore-Geschäft von Siemens Gamesa Renewable Energy in Nordeuropa und im Mittleren Osten verantwortlich. Zuvor war er unter anderem Head of Corporate Finance bei Siemens Wind Power und arbeitete in der Finanzabteilung des Siemens-Konzerns. Wohin es ihn nun zieht, ist nicht bekannt. Auf Cobet folgt bei Enercon interimistisch Martin Prillmann. Prillmann begleitet seit Anfang dieses Jahres als Chief Restructuring Officer (CRO) Enercons Restrukturierung.