Qiagen-Aktionär Davidson Kempner trommelt gegen Thermo-Fisher-Offerte

Der Gegenwind für die geplante milliardenschwere Qiagen-Übernahme nimmt weiter zu: Der US-Hedgefonds Davidson Kempner Capital Management hat abermals öffentlich die Führung des Biotechkonzerns dazu aufgerufen, die positive Empfehlung für den M&A-Deal zurückzunehmen. Die New Yorker, die nach eigenen Angaben über mehrere Fonds rund 3 Prozent der Anteile an Qiagen halten, poltern in einem offenen Brief an Vorstand und Aufsichtsrat gegen das ihrer Meinung nach zu niedrige Übernahmeangebot durch den US-Laborausrüster Thermo Fisher.



Sie begründen dies mit der starken Gewinnsteigerung im zweiten Quartal von Qiagen und dem angehobenen Ausblick. Der MDax-Konzern profitierte zuletzt von der starken Nachfrage nach Testkits im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. Jüngst hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass der Umsatz im zweiten Quartal bei konstanten Wechselkursen um 19 Prozent auf 443 Millionen US-Dollar zugelegt hat. Anfang Mai war der deutsch-niederländische Konzern, der im MDax notiert, noch von einem Anstieg von 12 Prozent ausgegangen.



Auch für das dritte und vierte Quartal geht das Unternehmen von einem starken Wachstum aus. Für das Gesamtjahr 2020 geht Qiagen von einem Umsatzanstieg von bis zu 18 Prozent aus. Und auch für 2021 gibt sich das Unternehmen sehr optimistisch, da die Testkits auch nach Bereitstellung eines möglichen Impfstoffs noch längerfristig gebraucht würden. Den bereinigten Gewinn je Aktie für 2020 sieht das Unternehmen bei mindestens 2 Dollar gegenüber 1,43 Dollar je Aktie im Vorjahr.