Ex-Heideldruck-CFO Dirk Kaliebe kontrolliert Leoni

Ein großes Projekt steht zudem noch aus: Leoni will seine ertragreiche Kabelsparte verkaufen. In dem M&A-Prozess gab es zuletzt aber einen Dämpfer: Den Nürnbergern ist es nicht gelungen, einen Käufer für die gesamte Sparte zu finden. Daher änderte Leoni seinen M&A-Kurs und will die Sparte nun auch in Einzelteilen an den Mann bringen.



