CFO-News: Aryzta, Deutz, Hannover Rück

Nach dem Studium beginnt Roland Vogel 1988 seine berufliche Laufbahn in der EDV-Revision von Treuverkehr. 1989 wechselt der Diplom-Ökonom zum Rückversicherer Hannover Rück. Dort arbeitet er die ersten fünf Jahre im Bereich Revision. 1996 wird er Bereichsleiter der betriebswirtschaftlichen Abteilung. Von 2001 an leitet Vogel den Zentralbereich Finance and Accounting.



Acht Jahre später wird er zum stellvertretenden Mitglied des Vorstands und zum CFO der Hannover Rück-Gruppe sowie der Hannover Rück und E+S Rückversicherung ernannt. Seit 2011 ist er ordentliches Vorstandsmitglied und nach wie vor noch als Finanzvorstand der beiden zuvor genannten Gesellschaften tätig. Im August 2020 gibt die Hannover Rück den Abtritt von Roland Vogel bekannt. Der Finanzchef verlässt den Rückversicherer im September nach mehr als 30 Jahren und geht in den Ruhestand.