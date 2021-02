Laut dem Linken-Politiker Fabio de Masi hat die Bafin bisher nur fünf Mitarbeiter mit abgeschlossenem Wirtschaftsprüferexamen. „Man fragt sich daher, wie die Arbeit bisher erledigt wurde“, schrieb er auf Twitter. „Wer aber in einer Liga mit den Big Four spielen will, braucht eine echte forensische Elitetruppe mit Spitzengehältern, den Einsatz modernster Technologie wie Künstlicher Intelligenz und eigene Trainingsprogramme.“



Weiter plant Finanzminister Scholz, eine neue, forensisch geschulte Taskforce einzurichten, damit die Bafin künftig Ad-hoc- und Sonderprüfungen in Eigenregie und bei Bedarf in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft vor Ort durchführen kann.