„Wir haben von allen Beteiligten selbst das größte Interesse an Transparenz und einer vollständigen Aufarbeitung der im Raum stehenden Vorwürfe“, behauptete Leminsky. Die Berichte zu den Sonderprüfungen will Grenke nach Aussage seiner Chefin trotzdem nicht in Gänze veröffentlichen. Pressegerüchte, wonach es einen Machtkampf zwischen dem Vorstand und dem Konzerngründer Wolfgang Grenke gebe, wies die Grenke-Chefin zurück. Wolfgang Grenke hatte der „Süddeutschen Zeitung“ vor wenigen Wochen ein Interview ergeben, dessen Inhalt vielerorts als Abrücken von Leminsky verstanden worden war.