Grenke-Ticker: Das Aktuellste zur Shortseller-Attacke

Grenke erhält Rückenwind von der Unternehmerfamilie: Wie die Familie Grenke heute mitteilte, „hält sie unverändert an ihrer Beteiligung an der Grenke AG fest und bekräftigt ihr langfristiges Bekenntnis zum Unternehmen“. Die Familie ist über eine eigene Holding, die Grenke Beteiligungs GmbH & Co. KG, an dem Finanzdienstleister beteiligt. Sie kontrolliert 40,84 Prozent der Anteile und will diesen Anteil auch langfristig behalten. Gründer Wolfgang Grenke hält derzeit rund 8 Prozent an dem Unternehmen.