Fraser Perring führt 3:2 gegen Grenke

Perring brachte auch noch eine weitere Parallele zum Fall Wirecard auf, die einen großen Anteil daran hat, dass seit seiner ersten Attacke im September immer wieder die Frage gestellt wird, ob Grenke das neue Wirecard sei: Ähnlich wie die Wirecard Bank habe auch die Grenke Bank miserable Kundenprüfprozesse („Know your customer“: KYC), was dazu führe, dass sie von dunklen Gestalten für Geldwäsche benutzt werde.



Perring führte aus, dass die Grenke Bank seines Wissens nach über ein Jahr lang noch Geschäfte mit Partnern gemacht habe, die die Bafin zuvor auf eine schwarze Liste gesetzt hatte. Diese KYC-Versäumnisse könnten zum Entzug der Banklizenz führen und dies dann als Folgeeffekt zum Kollaps von Grenkes Refinanzierungsbasis, da die Grenke Bank für die Bonds des Mutterkonzerns garantiert.



Grenke gab zu, dass es bei der Grenke Bank Raum für Verbesserungen gebe, beschwichtigte aber, dass sich die Folgen der suboptimalen Prozesse nur in einem kleinen Teil des Geschäfts niederschlügen.



Sowohl der vom Unternehmen beauftragte Sonderprüfer KPMG als auch die von der Bafin mandatierte Mazars betrachten die Defizite in der Grenke Bank jedoch mit weniger Gleichmut als die Grenke-Führung. Beide stießen bei ihren Analysen auf erhebliche Mängel bei KYC-Prozessen und Geldwäscheprävention.



Besonders kritisch: Mazars stieß auf eine Reihe besonders kritischer Deals, bei denen die Grenke Bank ohne angemessene KYC- und Bonitätsprüfung Kredite über 37 Millionen Euro vergeben hat. „Wo ist dieses Geld, und wer hat es bekommen?“, fragt Perring – nicht zu Unrecht. Im Fall Wirecard wird im Zuge der behördlichen Ermittlungen immer klarer, dass auch mit Hilfe von Krediten der Wirecard Bank in erheblicher Höhe Gelder aus dem Unternehmen herausgeschafft worden sind – Punkt für Perring, 3:1.