CFO-News: ThyssenKrupp, Siemens, Proglove

Die Freudenberg-Gruppe macht ihren Leiter für Corporate Controlling und Accounting, Marco Altherr, zum neuen Finanzchef ihrer Autozulieferer-Tochter Vibracoustic. Er übernimmt den Posten ab 1. April und füllt damit die Vakanz, die seit dem Abgang von Volker Christ Ende Februar entstanden war. Dieser ist seit 1. März CFO des Modeherstellers S. Oliver.



Auch beim Corona-geplagten Konzertveranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim gab es einen CFO-Wechsel: Mit dem 59-jährige Finanzvorstand Volker Bischoff geht dort nach über 20 Jahren im Amt einer der dienstältesten Finanzmanager von Bord. Wie das MDax-Unternehmen mitteilte, erfolgt der Abschied „im besten Einvernehmen“. Ab 14. April wird Andreas Grandinger seinen Posten übernehmen. Der 48-Jährige kommt vom SDax-gelisteten Online-Tierfutterhändler Zooplus.



Der Immobilien-Projektentwickler Cube Real Estate erweitert seine Geschäftsführung. Ab dem 1. April soll sich der der ehemalige Leiter des Immobilienkunden-Geschäft der DZ Bank, Bernd Hütter, um den Finanzbereich kümmern. Zudem verantwortet Hütter in seiner neuen Funktion das Geschäft der operativen Tochter- und Standortgesellschaften, wie auf der Unternehmenshomepage bereits zu entnehmen ist. Neben der Firmenzentral in Leverkusen hat das Unternehmen im Februar 2019 einen Standort in Hamburg eröffnet. Zur Jahresmitte soll ein weiterer Standort im Rhein-Main-Gebiet entstehen.



Bereits seit dem 1. Februar ist Roman Köhler als CFO und zweiter Geschäftsführer beim Elektrogroßhändler Rexel Germany im Amt. Er kam vom Spirituosenhersteller Beam Suntory, wo er als regionaler Finanzvorstand die Expansion in Entwicklungs- und Joint-Venture-Märkten vorantrieb.



Die Schweizerische Holdinggesellschaft Reuss Private Group hebt Christoph Driessen auf die zum 1. April neu geschaffene Position des Finanzchefs. In dieser Funktion verantwortet der 45-Jährige die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland und in Liechtenstein. Der Diplomkaufmann ist seit über 20 Jahren in der Finanzdienstleistungs- und Investmentbranche aktiv, 15 davon in verschiedenen Positionen im AXA-Konzern. Seit Dezember 2019 ist Driessen bereits CFO bei der zu Reuss-gehörenden Fondsnet.



Angesichts der Corona-Krise hat die Lufthansa-Tochter Swiss schnell reagiert und mit Markus Binkert ein langjähriges Management- und Geschäftsleitungsmitglied wieder zurück in die Schweiz geholt. Der 48-jährige Manager ist seit 17. März Finanzvorstand der Fluggesellschaft. Zuletzt verantwortete er als CCO beim Lufthansa-Hub München das Marketing.



Der österreichische Energiedienstleister Kelag hat Danny Güthlein zum 1. April in den Vorstand berufen. Der 43-jährige Deutsche wird in Klagenfurt die Bereiche Betriebswirtschaft, Finanzen und Vertrieb leiten. Der Diplom-Kaufmann startete seine Berufslaufbahn bei der KPMG und soll laut Unternehmensmitteilung bei mehreren deutschen Energieversorgern tätig gewesen sein.



Bereits seit Februar ist Roman Wüllner als CFO beim Süßigkeitenhersteller Mars Wrigley Deutschland im Amt. Wüllner ist seit mehr als sieben Jahren bei Mars und war zuletzt als Finance Director Global Customers im Unternehmen beschäftigt. Vor seiner Zeit bei Mars war er acht Jahre lang bei Procter & Gamble. Der Manager rückt intern für Franesco de Benedictis auf, der wiederum bei Mars Food aufgestiegen ist.



