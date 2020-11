Restrukturierungsnews: SGL Carbon, Landmann, Esprit

Die Gesellschaft für Restrukturierung TMA Deutschland pocht auf eine zügige Umsetzung der präventiven Sanierung. Eine Verschiebung der Reform würde viele sanierungsfähige Unternehmen „in eine vermeidbare Insolvenz zwingen“, so die Sorge der Restrukturierer. Zuletzt waren Gerüchte aufgetaucht, die Umsetzung könnte sich vom Jahreswechsel ins erste Quartal 2021 verschieben. Nachbesserungen fordert der Verband beim Thema Konzernsicherheiten: Der Regierungsentwurf erlaubt auf Basis eines Mehrheitsvotums der Gläubiger den Eingriff in Sicherheiten, die Gläubiger von Tochtergesellschaften ihrer Schuldnerin gewährt wurden. Bislang nicht geregelt ist der Eingriff in Sicherheiten, die Gesellschafter zugunsten ihrer Beteiligungsgesellschaft gewähren oder in Sicherheiten von Schwestergesellschaften für verbundene Unternehmen. Die Möglichkeit zur Freigabe sollte grundsätzlich auf alle Sicherheiten ausgeweitet werden, die von verbundenen Unternehmen der Schuldnerin gewährt werden, so die Forderung.

Der Automobilzulieferer Grammer will im Zuge seiner Restrukturierung Stellen streichen. Zuletzt beschloss das Unternehmen eine Konsolidierung von Standorten in Europa und Amerika sowie den Abbau von rund 300 Stellen in Deutschland. Dieser soll „möglichst sozialverträglich“ sowie über Freiwilligenprogramme bis Mitte 2021 umgesetzt werden.

Der Touristikkonzern FTI erhält 235 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung. Die Münchener haben sich im Zuge einer Restrukturierung bereits von einigen Unternehmen aus dem Portfolio getrennt, darunter von dem Veranstalter LAL Sprachreisen und dem Online-Portal für Flugreisen fly.de. Die Mehrzahl der Mitarbeiter ist in Kurzarbeit. Auch Großaktionär Samih Sawiris leistet einen Beitrag zur Sanierung.