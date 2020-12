Restrukturierungsnews: Schwarz Cranz, Tadano Demag, Arlington

Der Personaldienstleister Fair Personal + Qualifizierung hat die Insolvenz in Eigenverwaltung abgeschlossen. Der Insolvenzplan wurde Ende September rechtskräftig. Sachwalter in dem Verfahren war Stefan Meyer (Pluta). Eric Coordes (Mönig Wirtschaftskanzlei) begleitete das Verfahren als Sanierer. Das Unternehmen hatte durch den Lockdown im Frühjahr starke Umsatzverluste erlitten und im Mai die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.

Die Gläubigerversammlung des Unternehmens ZIM Flugsitz hat dem Insolvenzplan zugestimmt. ZIM war erst zu Jahresanfang mehrheitlich an den Turnaround-Investor Aurelius verkauft worden und durchläuft seit dem Sommer eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Mit Annahme des Insolvenzplans kann das Verfahren abgeschlossen werden. Die Arbeitsplätze am Hauptstandort in Markdorf am Bodensee bleiben nach der Restrukturierung erhalten, verkleinert wurde dagegen der Produktionsstandort in Schwerin. In Markdorf haben ein Effizienzprogramm und effizientere Prozesse zu Einsparungen geführt. ZIM Flugsitz beschäftigt nun rund 150 Mitarbeiter in Deutschland, davon rund 130 Mitarbeiter in Markdorf. CRO des Unternehmens war Jochen Glück (Pluta), Maximilian Pluta beriet ZIM Flugsitze. Sachwalter des Verfahrens war Martin Mucha (Grub Brugger).

Die Rückübertragung des Modeherstellers Escada an den Vorbesitzer Regent ist abgeschlossen. Wie Insolvenzverwalter Christian Gerloff (Kanzlei Gerloff Liebler) mitteilte, werden durch den Asset Deal 76 der rund 180 Arbeitsplätze erhalten. Teile der Zentralverwaltung und ein Geschäft in München führt der neue Besitzer weiter, die weiteren Aktivitäten von Escada in Deutschland stellt er zum 28. Februar ein. Allen & Overy hat den Insolvenzverwalter bei der Transaktion beraten, Regent wurde von Taylor Wessing begleitet.