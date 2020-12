Restrukturierungsnews: Bonita, KSM, Windreich

Der kriselnde Stahlkonzern ThyssenKrupp hat sein Sparprogramm erneut verschärft und will weitere 5.000 Stellen abbauen, zusätzlich zu den bereits im vergangenen Jahr angekündigten 6.000 Streichungen. Von den dann insgesamt 11.000 Stellen sind dem Konzern zufolge 3.600 bereits abgebaut worden. Die noch ausstehenden 7.400 Stellen sollen in den kommenden drei Jahren wegfallen. Großaktionär Cevian forderte unterdessen eine schärfere Gangart bei der Sanierung. Bisher sei noch nicht genug passiert.



Bei der Restrukturierung des Geschäftsbereichs System Engineering, in dem an sieben Standorten 385 Stellen abgebaut werden sollen, hat sich das Unternehmen mit den Tarifparteien auf einen Sozialplan verständigt. Die Einheit wird im laufenden Geschäftsjahr kaufmännisch, operativ und rechtlich in zwei Geschäftseinheiten für Karosseriemontage sowie für Antriebs- und Batteriemontage aufgeteilt. In der Karosseriemontage entfallen 157 Stellen in Baden-Württemberg, dem Saarland und Hessen, im Antriebs- und Batterieteil sind 228 Stellen in Bremen und Sachsen betroffen.