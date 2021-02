Restrukturierungsnews: Takko, Steag, VfB Stuttgart

Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann künftig über einen KfW-Kredit auf eine Kreditsumme von bis zu 25 Millionen Euro zurückgreifen. Den Antrag auf die Mittel hatten die Schwaben im Frühjahr 2020 gestellt. Der KfW-Kredit soll Einnahmeverluste infolge der Corona-Pandemie abfedern. Für das zurückliegende Jahr fehlen dem VfB nach eigenen Angaben Einnahmen von über 30 Millionen Euro.

Der Kredit läuft über fünf Jahre und muss in dieser Zeit vollständig getilgt werden. Zudem gibt es weitere Bedingungen: Nimmt der VfB die Finanzierung in Anspruch, muss er im Gegenzug das Gehaltsvolumen im Lizenzspielerkader, im Bereich Profifußball sowie im Management und in der Verwaltung in der Höhe der abgerufenen Mittel reduzieren. Zudem muss der Klub der KfW während der Laufzeit kontinuierlich über seine Finanzlage Bericht erstatten. VfB-CFO Stefan Heim, der wenige Tage später seinen Platz räumen musste, kündigte in einem seiner letzten Statements als VfB-CFO noch an, der Klub wolle auf den Kredit „behutsam und mit größter Sorgfalt“ zurückgreifen.