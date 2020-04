ThyssenKrupp erwägt Staatshilfe

Dennoch überrascht es, dass ThyssenKrupp Staatshilfe auslotet, schließlich dürften dem Konzern in wenigen Monaten aus dem 17 Milliarden Euro schweren Verkauf der Aufzugsparte frische liquide Mittel in Milliardenhöhe zufließen. „Die Erwägung von staatlichen Finanzierungshilfen ist eine reine Vorsorgemaßnahme“, erklärte hierzu ein Unternehmenssprecher gegenüber FINANCE.



„Mit dem Elevator-Deal sind wir in einer relativ guten Position, weil wir verlässlich frisches Kapital hereinbekommen werden“, so der Sprecher weiter. Und man sei guter Dinge: Von 13 ausstehenden Freigaben hätten sechs Länder bereits ihre Genehmigung erteilt. Der M&A-Deal soll noch im Laufe des Geschäftsjahres von ThyssenKrupp, das am 30. September endet, abgeschlossen werden.



Das heißt aber auch: Bis die Gelder tatsächlich fließen, vergehen noch einige Monate. Eine Staatshilfe könnte ThyssenKrupp daher als Überbrückung nutzen, bis die Erlöse aus dem Verkauf der Aufzugsparte bei den Essenern ankommen.



