M&A-Deals: Vossloh, RIB Software, Vonovia

In der Diskussion um Maßnahmen zur Rettung der Lufthansa hat sich CSU-Chef Markus Söder gegen eine Verstaatlichung der Airline ausgesprochen: „Die Lufthansa soll nicht verstaatlicht werden”, sagte Söder am Montag nach einer Videokonferenz des Parteivorstands der Nachrichtenagentur „Reuters“. Söder ziehe eine stille Beteiligung des Staats einer klassischen Aktienbeteiligung vor. Nach der Coronavirus-Krise solle der Staat dann bald wieder aus der Lufthansa aussteigen. Die Lufthansa hingegen wehrt sich gegen einen Einstieg des Staates, weil dieser voraussichtlich mit umfangreichen Mitspracherechten einhergeht. Die Airline soll offenbar sogar erwägen, die Verhandlungen mit dem Bund platzen zu lassen, um unter ein Schutzschirmverfahren zu flüchten.



VR Equitypartner kauft das zweite Add-on für sein Portfoliounternehmen Kälte Eckert: Der Frankfurter Private-Equity-Investor übernimmt das auf Klima- und Kältetechnik spezialisierte Unternehmen Gartner, Keil & Co. Verkäufer ist der bisherige Alleingesellschafter und Geschäftsführer Frank Keil. Er wird das operative Geschäft weiterhin leiten. Finanzielle Transaktionsdetails sind nicht genannt worden. Gartner, Keil & Co. wurde 1990 im baden-württembergischen Neulußheim gegründet und beschäftigt 16 Mitarbeiter. VR Equitypartner hatte bereits Ende November vergangenen Jahres den Wettbewerber Günther Kältetechnik als erstes Add-on für Kälte Eckert übernommen. Kälte Eckert wurde bei der Transaktion von Heuking Kühn Lüer Wojtek (Federführung: Rainer Herschlein) beraten.