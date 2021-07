Schuldscheinmarkt erholt sich nicht vom Corona-Schock

Der bis vor Corona erfolgsverwöhnte Schuldscheinmarkt wird damit immer mehr in die Knie gezwungen. Erfreulich für den Markt ist dagegen, dass wieder mehr ausländische Unternehmen zurückkehren. So kommt der größte und zweitgrößte Schuldschein von einem ausländischen Emittenten. Den am Volumen gemessen größten Schuldschein im ersten Halbjahr platzierte im Februar mit 1 Milliarde Euro der österreichische Verpackungshersteller Mayr-MeInhof Karton. Den – wenn auch nur halb so großen – zweitgrößten Schuldschein verbuchte das französische Telekommunikationsunternehmen Iliad Ende Juni.

Im vergangenen Jahr hatten sich die ausländischen Emittenten noch zurückgezogen. Laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft Capmarcon fiel der Auslandsanteil am deutschen Schuldscheinmarkt von 42 auf 16 Prozent. Davon entfielen 7 Prozent des Volumens auf Unternehmen außerhalb der DACH-Region.