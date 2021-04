Restrukturierungsnews: Maritim, Wirecard, Klier

Über ein Freiwilligenprogramm will die Commerzbank ihre Restrukturierung vorantreiben und bis zum Ende dieses Jahres 1.700 Vollzeitstellen im Inland abbauen. Voraussichtlich von Juli an will die Bank teilnahmeberechtigten Mitarbeitern Aufhebungsvereinbarungen anbieten. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, teilte die Commerzbank zunächst nicht mit. Wer das Angebot annimmt, soll das Haus zum Jahresende verlassen. Für das erste Quartal 2021 bilanziert die Commerzbank rund 470 Millionen Euro an Restrukturierungsaufwendungen, der Großteil davon entfällt auf das Freiwilligenprogramm.



Der österreichische MAN-Standort in Steyr steht dem Konzern zufolge vor der Schließung. In einer Urabstimmung hatten die mehr als 2.300 Mitarbeiter der MAN Truck & Bus Österreich sich zuvor gegen ein Konzept des Investors und früheren Magna-Managers Siegfried Wolf zur Weiterführung des Werks ausgesprochen. Dem Konzern zufolge hätte dieses Konzept die Rettung „eines großen Teils“ der Stellen vorgesehen. MAN will nun die Pläne zur Schließung des Werks wiederaufnehmen und den Sozialplan neu verhandeln. Der aktuelle Stand war an die Übernahme geknüpft. Mehr als 90 Prozent der Mitarbeiter hatten sich an der Abstimmung beteiligt, rund 64 Prozent lehnten die Übernahme ab.