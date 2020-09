Restrukturierungsnews: Klier, Pimkie, R+S

Die Friseurgruppe Klier Hair Group mit Sitz in Wolfsburg hat wegen drohender Zahlungsunfähigkeit ein Schutzschirmverfahren für seine deutschen Gesellschaften beantragt. Das Unternehmen ist die Dachgesellschaft der Ketten Frisör Klier, Super Cut, Hair Express, Essanelle, Styleboxx, Cosmo und Beautyhairshop. Die Gruppe zählt nach eigenen Angaben 1.400 Salons und Shops in Deutschland und beschäftigt 9.200 Mitarbeiter, davon 130 in der Verwaltung und im Logistikzentrum in Wolfsburg. Die Gesellschaften in Österreich, Tschechien und der Slowakei mit 106 Salons befinden sich nicht im Schutzschirmverfahren.



Die Friseurkette hatte durch Ladenschließungen während der Coronakrise Umsatzeinbußen zu verkraften, eine Überbrückungsfinanzierung ist einer Unternehmensmitteilung zufolge „bereits wieder aufgebraucht“. Detlef Specovius von der Kanzlei Schultze & Braun soll die Restrukturierung als Chief Restructuring Officer (CRO) begleiten. Michael Melzer übernimmt als neuer CEO den Vorsitz der Geschäftsführung. Als Sachwalter wurde Silvio Höfer (Kanzlei Anchor) bestellt.



Das Unternehmen will nun einen Sanierungsplan erarbeiten und in diesem Zuge auch die Geschäftsprozesse sowie Kostenstrukturen auf den Prüfstand stellen. Dazu zähle auch das Filialnetz, teilte die Gruppe mit.