CFO-News: Media Saturn Deutschland, Valora, Mobimo

Vertragsverlängerung für Jochen Schmitz: Der Aufsichtsrat hat den Kontrakt des Siemens-Healthineers-CFO vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Der 54-Jährige ist nun bis Ende Februar 2026 bestellt. Schmitz leitet das Finanzressort der Siemens-Medizintechniksparte seit Dezember 2017. Nur wenige Monate später brachte er das Unternehmen an die Börse.



Der künftige CEO und CFO des Publikumsverlags Bastei Lübbe, Joachim Herbst, wird bereits frühzeitig zum 1. August in das Unternehmen eintreten. Ursprünglich war geplant, dass er erst Ende 2020 den Posten vom derzeitigen Finanzvorstand Ulrich Zimmermann übernehmen sollte. Zum 15. September folgt Herbst dann schließlich auch als Vorstandssprecher auf Carel Halff. Bislang war Herbst kaufmännischer Geschäftsführer des Cornelsen-Verlags. Dort hat zum 1. Mai Dennis Zentgraf den CFO-Posten übernommen. Zentgraf war zuvor als Finanzchef des Entertainment-Segments für ProSiebenSat.1 Media tätig.



Die SFS Group, ein Schweizer Unternehmen für mechanische Befestigungssysteme und Präzisionskomponenten, bekommt einen neuen CFO. Volker Dostmann wird zum 1. November dieses Jahres das Group Executive Board verstärken und die Funktion des CFO am 22. April 2021 übernehmen. Der 49-Jährige verfügt über langjährige Erfahrungen in der industriellen Branche und in führenden Finanzfunktionen, wie SFS mitteilt. Dostmann folgt auf Rolf Frei, der bereits seit 1981 für SFS tätig ist und das Unternehmen bis zu seiner Pensionierung als strategischer Berater unterstützt.



Bei dem Hybrid-Stromversorger SFC Energy kommt es zu einem CFO-Wechsel: Ab dem 1. Juli wird Daniel Saxena neuer Finanzvorstand des Unternehmens. Sein Vertrag läuft über vier Jahre. Zuletzt war Saxena seit 2010 bei einer in Deutschland und der Schweiz ansässigen Private-Equity-Gesellschaft als Partner im Portfolio- und Investment-Management tätig. Bei SFC Energy ersetzt er Gerhard Inninger, der Ende August „auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen“ aus dem Unternehmen ausscheidet, wie SFC mitteilt. Inninger bekleidet den CFO-Posten seit Mai 2017.



Der langjährige Finanzchef der Twerenbold Reisen Gruppe, Bernhard Wyler, tritt auf eigenen Wunsch Ende Juli dieses Jahres von seiner Position zurück. Er bleibt dem Unternehmen jedoch in einer neu geschaffenen Stabstelle im Bereich Finanzen und HR erhalten. Sein Nachfolger als CFO ist Markus Freund, ehemaliger Finanzchef bei Kuoni Schweiz und Edelweiss. Er ist bereits zum 1. Mai in das Unternehmen eingetreten.



Marcus Jentsch erweitert den Vorstand des Müncheners Erneuerbaren-Projektierer Green City. Jentsch ist bereits am 1. Mai in das Unternehmen eingetreten und verantwortet ab sofort das Finanzressort. Er kommt von dem Start-Up Jolt Energy, wo er ebenfalls den CFO-Posten bekleidete. Zuvor war Jentsch in leitenden Finanzpositionen unter anderem bei dem Wind- und Solar-Projektentwickler Juwi sowie bei der börsennotierten MVV Energie tätig. Bei Green City folgt er auf Frank Wolf, der im Vorstand künftig das wachsende Portfolio verantworten wird.



Martin Kaus steigt in die Geschäftsführung des Betten- und Matratzenhersteller Schramm Werkstätten auf. Er wird als Geschäftsführer für die Bereiche Finanzen, Controlling, Personal, IT und Operations zuständig sein. Kaus ist bereits vor acht Monaten in die Unternehmensgruppe eingetreten und war bislang als kaufmännischer Leiter von Schramm Werkstätten sowie Geschäftsführer bei dem zur Schramm-Gruppe gehörenden Wohn- und Schlafmöbelhersteller Interlübke.



Die Thieme Gruppe hat mit Nino Ostertag einen neuen CFO in die Geschäftsführung berufen. Er wird in seiner Position für die Bereiche Finance, IT, Human Resources, Production Management sowie weitere betriebliche Funktionen verantwortlich sein. Bis März dieses Jahres war Ostertag noch Finanzchef der STA Travel Group.



Die Banque Internationale à Luxembourg (BIL) in der Schweiz hat offenbar seit Mai einen neuen Finanzchef. Wie das Online-Magazin „Finews.ch“ berichtet, hat Fabian Käslin den CFO-Posten bei der BIL übernommen und zieht in dieser Funktion in die Geschäftsleitung ein. Der Ex-Julius-Bär-Banker tritt die Nachfolge von Rolf Tresch an, der die Bank verlässt.



Tobias Krogmann ist zum neuen kaufmännischen Geschäftsführer der National Express Rail ernannt worden. Ab dem 1. September dieses Jahres wird er in seiner neuen Position am Standort Köln die finanzielle Entwicklung und die strategische Ausrichtung des Unternehmens in Deutschland verantworten. Zuletzt leitete Krogmann über vier Jahre als Geschäftsführer die Regionalbusgesellschaften der DB Regio.



