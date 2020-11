Matthias Zieschang ist CFO des Jahres 2020

Zieschang will 3 Milliarden in der Kasse sehen

Weil der Bau des neuen Terminals bis zum Jahr 2025 Investitionen von 4 Milliarden Euro erfordern wird und eine starke Erholung des Flugverkehrs alles andere als sicher ist, will Zieschang an seiner konservativen, liquiditätsorientierten Finanzierungsstrategie festhalten. Auch für das kommende Jahr plant er diverse Kapitalmarkttransaktionen. Als Richtschnur für den Kassenbestand gilt bis auf weiteres die Marke von 3 Milliarden Euro. „Damit wären wir in der Lage, eine Krise für sehr lange Zeit finanziell durchzuhalten“, erklärte Zieschang im Sommer in einem seiner Corona-Krisenberichte.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung“, sagte er am Rande der gestrigen Preisverleihung. „Dass wir es geschafft haben, das Unternehmen zu stabilisieren, die Liquidität zu sichern und gleichzeitig zu restrukturieren, ist eine Teamleistung. Einen großen Beitrag haben die vielen Beschäftigten geliefert, die den notwendigen Sparkurs mitgetragen haben und in Kurzarbeit gegangen sind – und diejenigen, die ein Abfindungsangebot angenommen haben oder in Altersteilzeit gehen. Die Opfer, die viele Beschäftigte nicht nur aus der Luftfahrtbranche in diesen Zeiten bringen müssen, sind groß. Insofern ist das eine Auszeichnung, die ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen nehme.“

Mit Blick nach vorne ergänzte Zieschang: „Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Aber ich bin überzeugt, dass wir das schaffen werden.“