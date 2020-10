Restrukturierungsnews: Peter Kaiser, AvP, Avana

Das Softwareunternehmen Maihiro Products ist von Insolvenzverwalter Max Liebig (Kanzlei Jaffé) an Nagarro Allgeier verkauft worden. Nagarro Allgeier will mit der Übernahme sein Portfolio in angrenzende Bereiche erweitern. Finanzielle Details zur Transaktion wurden nicht bekannt.

Die Pressmetall-Gruppe, die mit ihren beiden Werken in Gunzenhausen (Bayern) und Hoym (Sachsen-Anhalt) seit Dezember 2019 eine Insolvenz in Eigenverwaltung durchläuft, hat eine Lösung für das Werk in Hoym gefunden. Zum 1. Oktober ist der Standort an LMG Manufacturing übergegangen. Der Betrieb mit 170 Arbeitsplätzen soll uneingeschränkt fortgeführt werden. Bei Pressmetall ist Detlef Specovius (Schultze & Braun) als Sanierungsberater an Bord, Sachwalter ist Stefan Debus (Müller-Heydenreich Bierbach). Den M&A-Prozess begleitete Fabian Hammer (enomyc). Für das Werk in Gunzenhausen läuft die Investorensuche noch, ist aber den Sanierern zufolge „sehr weit fortgeschritten“.