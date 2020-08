Restrukturierungen: Airport Paderborn, MAN SE, K+S

Der Skiausrüster Schwabe & Baer, zu dem die Marke Indigo gehört, ist aus der Insolvenz an einen Sportartikelkonzern verkauft worden. Als Insolvenzverwalter war Rolf Pohlmann von der Kanzlei Pohlmann Hofmann eingesetzt. Details zu der Transaktion wurden nicht bekannt. Bestandteil des Deals ist neben der Marke Indigo auch der Warenbestand. Auch die Arbeitsverhältnisse gehen auf die neuen Eigentümer über. Die Beratungsgesellschaft Falkensteg hatte den Investorenprozess aufgesetzt.

Die insolvente Gießerei Piel & Adey wird an zwei Wettbewerber verkauft. Laut Insolvenzverwalter Biner Bähr (White & Case) ging das Werk in Solingen zum 1. August an die Breuckmann-Gruppe. Das Werk in Spremberg in der Lausitz wird zum 1. September an MGF Metallguss Finsterwalde verkauft. Piel & Adey hatte im September 2019 Insolvenzantrag gestellt, seitdem wurden Prozesse überarbeitet und Produkte neu kalkuliert und an den jeweiligen Standorten zentralisiert. „Ich kann mich an kaum ein Insolvenzverfahren erinnern, in dem wir so viel ‚auf den Kopf stellen‘ mussten. Letztlich sind wir aber alle belohnt worden“, kommentierte Bähr. Rechtlich beraten wurde Piel & Adey von der Wuppertaler Kanzlei Runkel. Die Unternehmensberatungsgesellschaft Hahn Consultants und Interimsmanager David Tanriverdi begleiteten die Neuausrichtung. Den M&A-Prozess begleitete Falkensteg Corporate Finance.