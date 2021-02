Restrukturierungsnews: Maredo, Hussel, Paderborn Airport

Die Commerzbank plant eine tiefgreifende Restrukturierung, um ihre Kosten in den kommenden vier Jahren deutlich zu senken und die Profitabilität zu steigern. Konkret sollen die Kosten im Jahr 2024 gegenüber den erwarteten Zahlen für 2020 um 1,4 Milliarden niedriger liegen, das wäre eine Einsparung von 20 Prozent. Im Zuge der Restrukturierung will die Bank bis 2024 rund 10.000 Vollzeitstellen abbauen, in Deutschland betrifft dies etwa jeden dritten Arbeitsplatz. Für den Personalabbau sollen sozialverträgliche Lösungen gefunden werden. Die Zahl der Filialen soll von derzeit 790 auf bundesweit rund 450 Standorte schrumpfen. Im Gegenzug will die Bank in den kommenden vier Jahren insgesamt 1,7 Milliarden Euro in die Modernisierung der IT und den Ausbau der digitalen Angebote investieren.



Insgesamt rechnet die Commerzbank mit Restrukturierungsaufwendungen von 1,8 Milliarden Euro, die bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres vollständig bilanziell erfasst sein sollen. Für einen Anteil von 0,8 Milliarden Euro wurde bereits im Geschäftsjahr 2020 Vorsorge getroffen, weitere 0,1 Milliarden Euro entfallen auf das Jahr 2019. Weitere Details zu der Neuausrichtung will die Bank e auf ihrer Bilanzpressekonferenz am 11. Februar vorstellen.