M&A-Deals: Rocket Internet, Osram, K+S

Delivery Hero übernimmt den südkoreanischen Wettbewerber Woowa. Wie der Berliner Essenslieferdienst mitteilte, hat er sich 82 Prozent an Woowa gesichert. Woowa wird bei dem Deal mit 4 Milliarden Dollar (umgerechnet 3,6 Milliarden Euro) bewertet. Dem Deal müssen die Kartellbehörden noch zustimmen, das Closing erwartet Delivery Hero in der zweiten Jahreshälfte 2020. Finanzieren will Delivery Hero die Transaktion unter anderem über eine Kapitalerhöhung.



Nestlé verkauft sein US-Speiseeisgeschäft: Wie der Schweizer Nahrungsmittelkonzern mitteilte, will er die Sparte an den Speiseeisproduzenten Froneri verkaufen. Froneri war im Jahr 2016 aus einem Joint-Venture zwischen dem Speiseeisgeschäft von Nestlé und dem französische Private-Equity-Investor PAI Partners entstanden. Der aktuelle Transaktionswert beläuft sich Nestlé zufolge auf 4 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 3,6 Milliarden Euro).



Galeria Karstadt Kaufhof kauft den Sporthändler Sportscheck von der Hamburger Otto Group. Das gab die Otto Group am Mittwoch bekannt. Welchen Kaufpreis die Warenhauskette für das Unternehmen aus Unterhaching bei München bezahlt, ist nicht bekannt. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gremien und des Bundeskartellamts. Die Verkäuferseite wurde bei der Transaktion von der Anwaltssozietät Hengeler Mueller begleitet.



Beiersdorf investiert in Lycl, ein südkoreanisches Hautpflege- und Technologie-Startup mit Sitz in Seoul. Über die Höhe der Investition sowie die Höhe des erworbenen Anteils machte der Hamburger Konsumgüterhersteller keine Angaben. Beiersdorf zufolge handelt sich um eine „bedeutende Beteiligung“, die das Unternehmen zum zweitgrößten Aktionär des südkoreanischen Konzerns macht. „Wir sehen großes Potenzial in dem disruptiven Geschäftsmodell von Lycl und dem hohen Grad an digitaler Konsumentenverbundenheit", so Beiersdorf-CFO Dessi Temperley.



KKR bekommt grünes Licht für den Einstieg bei Axel Springer: Wie der US-Finanzinvestor mitteilte, hat er nun auch die letzte noch ausstehende regulatorische Freigabe für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für Axel Springer erhalten. Der Deal, bei dem die Amerikaner 63 Euro je Springer-Aktie geboten haben, soll bis zum 27. Dezember dieses Jahres abgewickelt werden. Insgesamt hat sich KKR eigenen Angaben zufolge 44,28 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte an Axel Springer gesichert.



Der Pharmakonzern Roche hat die Annahmefrist für die geplante Milliardenübernahme des US-Gentherapieunternehmens Spark Therapeutics nun schon zum zehnten Mal verlängert. Wie die Schweizer mitteilten, haben die Spark-Aktionäre nun bis zum 16. Dezember Zeit, ihre Aktien zu einem Kaufpreis von je 114 US-Dollar anzudienen. Mit der Fristverlängerung will Roche der Federal Trade Commission (FTC) in den USA sowie der britischen Wettbewerbsbehörde zusätzliche Zeit geben, um ihre Prüfungen abzuschließen.



Mehrere Interessenten haben offenbar ein Auge auf Autoscout24 geworfen: Wie die „Financial Times“ unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, erwägt der australische Online-Marktplatz Carsales.com, ein Angebot für das Autoverkaufsportal von Scout24 abzugeben. Zudem habe das Autoportal das Interesse von Private-Equity-Firmen geweckt: Dem Bericht zufolge gehörten Hellman & Friedman, Apax Partners und Permira zu den anderen Bietern, die möglicherweise später in dieser Woche ihre Übernahmeangebote vorlegen werden. Scout24 hatte die Zukunft von Autoscout24 im Unternehmen auf das Drängen des aktivistischen Investors Elliott hin auf den Prüfstand gestellt.



Die Gema (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) erwirbt die Mehrheit an Zebralution, einem Digitalvertrieb in der Musikwirtschaft. Wie die Gema bekannt gab, soll das Berliner Unternehmen auch nach der Übernahme eigenständig geführt werden. „Mit der Beteiligung an Zebralution investiert die Gema gezielt in ihre Zukunftsfähigkeit. Unsere Mitglieder können wir mit Zebralution künftig auch beim digitalen Vertrieb ihrer Musikwerke unterstützen“, erklärt Gema-Chef Harald Heker. Die Verkäuferseite wurde bei dem Deal von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Ebner Stolz beraten.



Der Schweizer Outdoor-Ausrüstungshersteller Mammut steht zum Verkauf: Wie die Mammut-Mutter Conzzeta mitteilte, will sie sich künftig auf das Geschäft mit Blechbearbeitung konzentrieren. Hierfür sondiert Conzzeta bereits potentielle Kaufinteressenten. Trotz des Umsatzwachstums seit 2016 kann Mammut sein Wachstumspotenzial als Teil der Gruppe außerhalb Europas in absehbarer Zeit nicht realisieren, so die Industriegruppe. Mammut erwirtschaftete im Jahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 250 Millionen Schweizer Franken (umgerechnet 228 Millionen Euro) und beschäftigt knapp 900 Mitarbeiter. Der Verkauf von Mammut soll vorbehaltlich des Marktumfelds bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Neben Mammut sollen auch der Drucklackspezialist Schmid Rhyner sowie der Schaumstoffhersteller Foam Partner verkauft werden.



Der schweizerisch-deutsche Finanzinvestor Invision übernimmt im Zuge einer Nachfolgelösung die Mehrheit an dem Taschenhersteller Reisenthel. Künftig unterstützt Gründer Peter Reisenthel das Unternehmen als Beirat, alle anderen Positionen blieben unverändert erhalten. Das Familienunternehmen aus Gilching bei München beschäftigt rund 80 Mitarbeiter. Reisenthel wurde bei der Transaktion von der M&A-Beratung IMAP (Federführung: Karl Fesenmeyer und Catharina Peters) unterstützt.



olivia.harder[at]finance-magazin.de