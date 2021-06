Besonders präsent ist – wie zu erwarten – die Reisebranche. Die Lufthansa ist Spitzenreiter bei der Darlehenssumme aus dem WSF: Im Juni 2020 erhielt die Airline 9 Milliarden Euro an staatlichen Hilfen. Davon kam 5,8 Milliarden Euro über eine stille Einlage aus dem WSF, der Rest kam unter anderem von der KfW. Derzeit verhandelt die Lufthansa, die sich immer noch in einer schwierigen Lage befindet, über eine Kapitalerhöhung. Auch hier könnte der Staat mitziehen, wie Finanzminister Olaf Scholz jüngst in Aussicht stellte.