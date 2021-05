Restrukturierungsnews: Hallhuber, Nanogate, Condor

Der Autozulieferer MGG aus dem schwäbischen Waiblingen hat ein präventives Sanierungsverfahren abgeschlossen. Laut der Kanzlei Menold Bezler, die das Verfahren begleitet hat, ist es das erste abgeschlossene Verfahren in Baden-Württemberg. MGG war Eigentümerin des Betriebsgrundstücks und mehrere Maschinen des Familienunternehmens Eisele Pneumatics, das im Herbst 2020 in die Insolvenz rutschte. Diese führte zu Mietausfällen und damit zur Schieflage bei MGG. Einer Mitteilung zufolge sollen die Gläubiger „eine deutlich höhere Quote als im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens“ erhalten, die genaue Höhe nannten die Verantwortlichen jedoch nicht. Dietmar Haffa (Schultze & Braun) war in dem Verfahren als Restrukturierungsbeauftragter eingesetzt.